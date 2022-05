Più controlli su accesso a Internet e profitti dei baby influencer: le proposte del governo per proteggere i minori dai rischi del web (Di lunedì 16 maggio 2022) Stop al facile accesso da parte dei bambini ai social, più tutele e maggior controllo sui profitti che generano i baby influencer. In più i minori potranno chiedere la rimozione delle immagini postate da mamma o papà in rete. Sono solo alcune delle iniziative presentate dal tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori presieduto dalla sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina. Una stretta urgente e necessaria a fronte dei dati pubblicati nella relazione illustrata alla ministra Marta Cartabia: sono aumentati del 250% negli ultimi 5 anni i minori che commettono reati on line, anche di particolare gravità, come la pedopornografia. Un fenomeno a cui ha contribuito la pandemia, che ha fatto crescere a dismisura il tempo di connessione alla rete di ragazzi e bambini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Stop al facileda parte dei bambini ai social, più tutele e maggior controllo suiche generano i. In più ipotranno chiedere la rimozione delle immagini postate da mamma o papà in rete. Sono solo alcune delle iniziative presentate dal tavolo tecnico sulla tutela dei diritti deipresieduto dalla sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina. Una stretta urgente e necessaria a fronte dei dati pubblicati nella relazione illustrata alla ministra Marta Cartabia: sono aumentati del 250% negli ultimi 5 anni iche commettono reati on line, anche di particolare gravità, come la pedopornografia. Un fenomeno a cui ha contribuito la pandemia, che ha fatto crescere a dismisura il tempo di connessione alla rete di ragazzi e bambini, ...

