Napoli, accordo Hickey saltato: cifre altissime (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo fa vi parlammo di un interesse del Napoli per Aaron Hickey, difensore del Bologna classe 2002. Tuttavia, stando a quanto riportato dalla BBC, pare che il suo futuro sarà in Premier League. Interesse Napoli ma cifre troppo alte Il Napoli si sta muovendo in largo anticipo per non trovarsi impreparato durante la stagione estiva

