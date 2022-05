McDonald’s chiude definitivamente in Russia dopo 32 anni di attività (Di lunedì 16 maggio 2022) Il brand di fast food ha confermato di aver venduto a un acquirente locale i suoi 850 punti vendita, di cui aveva sospeso il servizio a marzo 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina. "Zio Vanja" potrebbe prendere il loro posto. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 16 maggio 2022) Il brand di fast food ha confermato di aver venduto a un acquirente locale i suoi 850 punti vendita, di cui aveva sospeso il servizio a marzo 2022,l'invasione russa dell'Ucraina. "Zio Vanja" potrebbe prendere il loro posto. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoiteconomia : McDonald's chiude in Russia, venderà gli oltre 850 ristoranti nel paese - tusciaweb : McDonald’s chiude in Russia, venderà gli oltre 850 ristoranti nel paese Mosca - McDonald's chiude in Russia, vende… - Gramoz80006405 : La McDonald's chiude tutte le stabilimenti in Russia. Al suo posto apre il Zio bagna, affiancata da zia asciuga. #StopRussia #Ukraine - Murmur1979 : Oh no! McDonald's chiude tutti i fast food in Russia. Quindi li farà vivere più in salute e più a lungo! ?? -