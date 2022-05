Luigi Strangis vince Amici 21 | reazione di Carola Puddu e dei genitori del cantante – VIDEO

(Di lunedì 16 maggio 2022)ha vinto21. Sul web, nel frattempo, sono cominciate a girare le reazionidella famiglia ed anche degli ex partecipanti del talent show, compresa21: ladiLamezia Terme, paese d’origine di, ha festeggiato con gioia la vittoria deldi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : Luigi Strangis è il vincitore di #Amici21. Il cantante si è aggiudicato la vittoria battendo al televoto finale Mic… - AmiciUfficiale : PRE-ORDINA ora l'EP 'Strangis' di Luigi! Clicca subito QUI ? - IlContiAndrea : Rese note le discografiche che hanno firmato i cantanti finalisti di #Amici21: Sissi con “Leggera” per Sugar uscirà… - camiluddsx : RT @Zaa_riii: 'Oggi sto bene e se sto bene è grazie a te' Il cuore di Luigi Strangis????? #amici #caroligi - Chiaraelle22 : RT @clqstr: ragazzi carola puddu e luigi strangis sono stati benedetti dalla royal family #caroligi #carolapuddu -

Venti anni, cantante polistrumentista,è nato a Lamezia Terme (Catanzaro) dove vive con i genitori e il fratello. Ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni grazie al papà che gli ...è un giovane cantautore che ha trionfato ad Amici di Maria De Filippi: scopriamo cosa c'è da sapere su di lui e sulla sua storia. Il suo amore per la musica è sbocciato quando era poco ...Domenica 15 maggio è andata in onda in diretta su Canale 5 la tanto attesa finale di Amici di Maria De Filippi, la ventunesima edizione del talent ha il suo vincitore assoluto: il cantate Luigi ...Amici 21, le prime parole di Michele Esposito dopo la finalissima del talent. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.