Lazio, Di Berardino: approvato piano fabbisogno personale triennio 2022-24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – “approvato il piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2022-2024 nell’ambito del piano integrato di attività e organizzazione (Piao). L’obiettivo è quello di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili nel rispetto dei tetti di spesa e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.” “Il piano individua le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione prevedendo nel triennio oltre 25 milioni di euro: 68 unità di cat b; 187 unità di cat c, 153 di cat d; 50 qualifiche dirigenziali attraverso la modalità di reclutamento a selezione pubblica. Sia nel reclutamento nel settore del comparto sia in quello della dirigenza ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – “iltriennale deldidella Giunta regionale del-2024 nell’ambito delintegrato di attività e organizzazione (Piao). L’obiettivo è quello di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili nel rispetto dei tetti di spesa e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.” “Ilindividua le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione prevedendo neloltre 25 milioni di euro: 68 unità di cat b; 187 unità di cat c, 153 di cat d; 50 qualifiche dirigenziali attraverso la modalità di reclutamento a selezione pubblica. Sia nel reclutamento nel settore del comparto sia in quello della dirigenza ...

