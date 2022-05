La regina Elisabetta II torna in pubblico e appare in grande forma ma il principe William viene fischiato allo stadio: brutto colpo per la Sovrana (Di lunedì 16 maggio 2022) Quando si sono aperte le portiere della Range Rover, Sua Maestà è scesa dall’auto ed è scattato l’inno nazionale, in molti hanno tirato un sospiro di sollievo: Elisabetta II è in forma, si è ripresa dalle indisposizioni delle ultime settimane e non ha rinunciato ad uno degli eventi che ama di più in assoluto. E così ieri sera la Sovrana 96enne ha presenziato alla cerimonia conclusiva del Royal Windsor Horse Show, due ore di grande spettacolo nel parco del castello di Windsor, a due passi dalla sua residenza, dov’è andata in scena una rievocazione storica con Helen Mirren nei panni di Elisabetta I e la sfilata di bande militari di molti Paesi oltre che di 600 cavalli, tra cui il pony nero che la regina cavalca da molti anni. Insomma, la pesante assenza della scorsa settimana al Queen ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Quando si sono aperte le portiere della Range Rover, Sua Maestà è scesa dall’auto ed è scattato l’inno nazionale, in molti hanno tirato un sospiro di sollievo:II è in, si è ripresa dalle indisposizioni delle ultime settimane e non ha rinunciato ad uno degli eventi che ama di più in assoluto. E così ieri sera la96enne ha presenziato alla cerimonia conclusiva del Royal Windsor Horse Show, due ore dispettacolo nel parco del castello di Windsor, a due passi dalla sua residenza, dov’è andata in scena una rievocazione storica con Helen Mirren nei panni diI e la sfilata di bande militari di molti Paesi oltre che di 600 cavalli, tra cui il pony nero che lacavalca da molti anni. Insomma, la pesante assenza della scorsa settimana al Queen ...

