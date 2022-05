Inter, San Siro con la Samp sarà esaurito. A breve in vendita gli ultimi biglietti (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo scudetto resta appeso a un filo sottile e a un miracolo firmato Berardi, Raspadori, Scamacca... Ma il popolo Interista domenica contro la Samp sarà al fianco della squadra di Inzaghi. Il tutto ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo scudetto resta appeso a un filo sottile e a un miracolo firmato Berardi, Raspadori, Scamacca... Ma il popoloista domenica contro laal fianco della squadra di Inzaghi. Il tutto ...

