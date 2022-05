Inter, l’addio sempre più vicino? Spunta l’indizio sui social (Di lunedì 16 maggio 2022) Un indizio che potrebbe essere un chiaro segnale. Uno dei giocatori dell’Inter si prepara all’addio? Spunta un video sui social. L’Inter prepara la prossima stagione, e con essa anche quelle che saranno le cessioni che daranno modo alla dirigenza anche di riscrivere almeno parzialmente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tutto, ovviamente, passerà anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 16 maggio 2022) Un indizio che potrebbe essere un chiaro segnale. Uno dei giocatori dell’si prepara alun video sui. L’prepara la prossima stagione, e con essa anche quelle che saranno le cessioni che daranno modo alla dirigenza anche di riscrivere almeno parzialmente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tutto, ovviamente, passerà anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cmdotcom : Inter, Perisic dice addio a fine stagione: vicino l'accordo con il Chelsea - sportmediaset : Perisic verso l'addio all'Inter: c'è già l'accordo con il Chelsea #Sportmediaset #Perisic #Chelsea… - Fedeoer : RT @MarcoYera: Per quanto mi riguarda lo scudetto del Milan non mi rovina l’estate, mentre invece la permanenza di Zhang si. Se c’è una cos… - Vitojumped : RT @MarcoYera: Per quanto mi riguarda lo scudetto del Milan non mi rovina l’estate, mentre invece la permanenza di Zhang si. Se c’è una cos… - jorgInter27 : RT @MarcoYera: Per quanto mi riguarda lo scudetto del Milan non mi rovina l’estate, mentre invece la permanenza di Zhang si. Se c’è una cos… -

Diretta Juventus Lazio/ Streaming video tv: Sarri torna allo Stadium (Serie A) ... dopo la sconfitta di mercoledì contro l'Inter nella finale di ... La squadra di Massimiliano Allegri ha quindi l'opportunità di ... Allegri esonero: addio dopo zero tituli/ "Juventus ripartirà da lui ... Genoa in Serie B, un fallimento anche al fantacalcio: tutti i flop col Napoli Con la debacle di Napoli e la contestuale sconfitta del Cagliari contro l'Inter il Genoa saluta la Serie A dopo 15 anni. Il Grifone è stato condannato sostanzialmente da un attacco sterile (il peggiore del torneo) e da una stagione travagliata con ben tre cambi di ... Calciomercato.com ... dopo la sconfitta di mercoledì contronella finale di ... La squadra di Massimiliano Allegri ha quindi'opportunità di ... Allegri esonero:dopo zero tituli/ "Juventus ripartirà da lui ...Con la debacle di Napoli e la contestuale sconfitta del Cagliari controil Genoa saluta la Serie A dopo 15 anni. Il Grifone è stato condannato sostanzialmente da un attacco sterile (il peggiore del torneo) e da una stagione travagliata con ben tre cambi di ... Inter, Vidal verso l'addio: l'indizio di mercato su Instagram VIDEO