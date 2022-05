“Il bullo non mi fa paura”: l’app per segnalare gli atti di bullismo (Di lunedì 16 maggio 2022) . Ecco di che si tratta: l’applicazione che sta diventando popolare - Il progetto “Il bullo non mi fa paura”, vinto dall’Ic4 Catullo, prevede la realizzazione di un’applicazione, per la segnalazione di atti di bullismo. Ci sarà poi la creazione di uno sportello d’ascolto gestito da Enza Beneduce e Diana Di Meglio, dottoresse. Ecco le dichiarazioni della Prof. Maria Rosaria Toscano, riprese anche dai colleghi de “Il Mattino”: “Siamo giunti all’ultima tappa di convegni per il progetto “Il bullo non mi fa paura” (con il quale ci siamo classificati tra le prime scuole in Italia) e finalmente possiamo presentare la web app per la segnalazione di eventuali atti di bullismo a scuola e non. L’importanza di questo ... Leggi su zon (Di lunedì 16 maggio 2022) . Ecco di che si tratta:licazione che sta diventando popolare - Il progetto “Ilnon mi fa”, vinto dall’Ic4 Catullo, prevede la realizzazione di un’applicazione, per la segnalazione didi. Ci sarà poi la creazione di uno sportello d’ascolto gestito da Enza Beneduce e Diana Di Meglio, dottoresse. Ecco le dichiarazioni della Prof. Maria Rosaria Toscano, riprese anche dai colleghi de “Il Mno”: “Siamo giunti all’ultima tappa di convegni per il progetto “Ilnon mi fa” (con il quale ci siamo classificati tra le prime scuole in Italia) e finalmente possiamo presentare la web app per la segnalazione di eventualidia scuola e non. L’importanza di questo ...

Advertising

Dom90Vit : @lucatelese Allora faccia il bullo anche con gli USA che non hanno mai condannato i loro crimini. Oppure con Israele... - __QueenTay_ : Questa storia no???? non ha senso di esistere, lui solo un cesso narcisista, misogino e bullo??spero che finisca con l… - love_sprout : 'come gestisci qualcuno cattivo con il tuo partner' - Quel bullo dovrebbe scappare perché se qualcuno mi fa incazza… - Vandaley86 : @VogelMonica @VittorioXlater No, ma la storiella la devi dire bene però. C'è un bullo che ha deciso di pestare a s… - GuglielmoCasci1 : @jvxisc Bestemmiare per sport o di essere forte o bullo è segno di imbecillita e ignobili non di figo. Meditate giovani. -