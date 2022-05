I candidati dei Nastri d’Argento per le ‘Grandi Serie’ (Di lunedì 16 maggio 2022) Daniele Luchetti, Gabriele Muccino, Ferzan Ozpetek, Carlo Verdone e Ficarra e Picone sono tra i candidati della seconda edizione dei Nastri d'Argento per le 'Grandi Serie'. I premi saranno consegnati sabato 4 giugno a Napoli, nella serata finale dell'evento organizzato dai Nastri con la Film Commission della Regione Campania. Al voto dei giornalisti ginematografici, che si apre oggi, il meglio della serialità in 12 titoli 'top' dell'anno ma anche nei 16 titoli tra i più amati dal pubblico che lanciano la sfida tra i 'generi' narrativi, i loro autori e naturalmente i loro protagonisti, vere e proprie icone. Sono candidati per ogni titolo produzione, regia, sceneggiatura e cast nella sua coralità. Come tradizione dei Nastri, da 76 anni dedicati al cinema, anche una selezione di attrici e attori - ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 16 maggio 2022) Daniele Luchetti, Gabriele Muccino, Ferzan Ozpetek, Carlo Verdone e Ficarra e Picone sono tra idella seconda edizione deid'Argento per le 'Grandi Serie'. I premi saranno consegnati sabato 4 giugno a Napoli, nella serata finale dell'evento organizzato daicon la Film Commission della Regione Campania. Al voto dei giornalisti ginematografici, che si apre oggi, il meglio della serialità in 12 titoli 'top' dell'anno ma anche nei 16 titoli tra i più amati dal pubblico che lanciano la sfida tra i 'generi' narrativi, i loro autori e naturalmente i loro protagonisti, vere e proprie icone. Sonoper ogni titolo produzione, regia, sceneggiatura e cast nella sua coralità. Come tradizione dei, da 76 anni dedicati al cinema, anche una selezione di attrici e attori - ...

Advertising

Ettore_Rosato : Buona settimana, ci vediamo a #Genova, con Marco Bucci e @raffaellapaita alle ore 12 alla Sala stampa Mentelocale… - Ettore_Rosato : Con @LellaPaita a #Genova per presentare la lista dei nostri candidati a sostegno della riconferma di Marco #Bucci… - infoitinterno : Comunali di Genova, Bucci presenta i candidati presidenti dei municipi - contu_f : RT @Ettore_Rosato: Con @LellaPaita a #Genova per presentare la lista dei nostri candidati a sostegno della riconferma di Marco #Bucci a sin… - RobertoSignore7 : RT @Ettore_Rosato: Con @LellaPaita a #Genova per presentare la lista dei nostri candidati a sostegno della riconferma di Marco #Bucci a sin… -