Giochi leciti | giornata di formazione per operatori di Polizia

(Adnkronos) – Lecce, 16 maggio 2022 – Il Comando di Polizia Locale di Lecce ha ospitato, venerdì 13 maggio, un incontro formativo per operatori di Polizia locale e altri organi di controllo sulle tematiche dei Giochi leciti dal titolo "Il gioco legale in Italia; inquadramento, regole e sanzioni". Il corso organizzato dall'ente di formazione Ovale T&D, sotto l'egida dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli della Regione Puglia, è stato finanziato con fondi del Piano di Sviluppo ADI del concessionario per la conduzione e il collegamento degli apparecchi con vincita in danaro Codere Network. Il relatore, l'avv. Luca Giacobbe esperto in "gioco legale", ha fornito strumenti utili a migliorare le strategie di controllo per contrastare l'utilizzo illecito delle slot machine da ...

