Farina bramata di un noto marchio richiamata per presenza di micotossine. (Di lunedì 16 maggio 2022) È di poco fa il richiamo alimentare da parte del Ministero della Salute ad un noto marchio: la Farina bramata Molino Riva parrebbe contenere livelli di micotossine più elevati di quelli consentiti per legge. Nello specifico, si tratterebbe di fumosine, sostanze tossiche prodotte da funghi presenti in particolare sul mais. La loro individuazione è relativamente recente, intorno agli anni '80 del secolo scorso. Le conseguenze sugli animali che accidentalmente consumano alimenti contaminati, però, sono note da 150 anni. Sono state classificate dall'IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) tra le sostanze potenzialmente più pericolose per l'essere umano tramite l'assunzione diretta o mediata da prodotti di derivazione animale quali latte, uova e carni. In breve la loro azione si presenta ...

