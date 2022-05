Eclissi con Superluna rossa, ma in Italia si e' visto poco (Di lunedì 16 maggio 2022) Nella notte tra il 15 Il 16 maggio e' andato in scena l'Appuntamento con la Superluna rossa, ossia con l'Eclissi totale che avviene quando la Luna piena si trova nel punto della sua orbita piu' vicino ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Nella notte tra il 15 Il 16 maggio e' andato in scena l'Appuntamento con la, ossia con l'totale che avviene quando la Luna piena si trova nel punto della sua orbita piu' vicino ...

Advertising

AstroSamantha : A partially eclipsed Moon playing hide-and-seek with our solar panel. / Eclissi parziale della luna che gioca a nas… - Agenzia_Ansa : Appuntamento nella notte con la Superluna rossa, l'eclissi totale che avviene quando la Luna piena è nel punto dell… - MerryLara13 : RT @AstroSamantha: A partially eclipsed Moon playing hide-and-seek with our solar panel. / Eclissi parziale della luna che gioca a nascondi… - Sol_Invictvs_ : RT @AstroSamantha: A partially eclipsed Moon playing hide-and-seek with our solar panel. / Eclissi parziale della luna che gioca a nascondi… - VentagliP : RT @ValerioLivia: #16maggio 2022 All'alba di oggi l'eclissi lunare totale, in concomitanza con la 'Luna dei Fiori' per i nativi americani A… -