Dopo la Finlandia anche la Svezia chiede di entrare nella Nato. Putin: "Nessuna minaccia. Valuteremo la nostra risposta"

La Svezia, come aveva già fatto la scorsa settimana la Finlandia, chiederà ufficialmente l'adesione alla Nato. Lo ha annunciato la premier Magdalena Andersson. "Informeremo la Nato che vogliamo diventare un membro dell'alleanza", ha detto Andersson.

Svezia, la premier Andersson: "Informeremo la Nato che vogliamo diventare un membro dell'alleanza"

La premier svedese Andersson ha parlato di una nuova "era" per il Paese scandinavo aggiungendo che si tratta di "una decisione storica". "Lasciamo un'era e entriamo in un'altra. Informeremo la Nato che vogliamo diventare un membro dell'alleanza", ha proseguito Andersson. Sarà l'ambasciatore svedese presso la Nato a Bruxelles a presentare la domanda della Svezia per l'adesione.

