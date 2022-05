(Di lunedì 16 maggio 2022) Udine, 15-05-2022 – VICINO LONTANO 2022 – Hotel Astoria – Conferenza Stampa– Foto © 2022 Luca d’Agostino / Phocus Agency«Se è vero che il mondo è fatto di atomi e molecole, a me piace dire che è fatto soprattutto di storie»., scrittore fra i più noti e amati al mondo in lingua inglese, International Book Award per “Lascia che il mondo giri” tradotto in 35 Paesi e pubblicato in Italia da Feltrinelli, haildelnella serata che si è svolta ieri a Udine, in un Teatro disciplinatamente gremito e festoso come nelle migliori occasioni che hanno preceduto la pandemia. «Ascoltare le storie degli altri permette di ampliare i propri orizzonti, di aprirci al mondo e di capire ...

Advertising

udine20 : Colum McCann ha emozionato il pubblico del Premio Terzani 2022 - - Udine_news_ : Premio Terzani, Colum McCann: 'il mondo è fatto soprattutto di storie' - - feltrinellied : RT @FazziniLorenzo: Colum McCann è uno scrittore straordinario, e una persona altrettanto profonda e calorosa. Sangue Irish misto a NYC. TH… - FazziniLorenzo : Colum McCann è uno scrittore straordinario, e una persona altrettanto profonda e calorosa. Sangue Irish misto a NYC… - vicinolontano : RT @TgrRaiFVG: #PremioTerzani a Colum McCann e alla sua arte del saper ascoltare. Lo scrittore irlandese che vive ormai da anni a New York,… -

Festival Vicino Lontano La 18esima edizione del Festival Vicino Lontano ha infine assegnato il Premio Terzani allo scrittore irlandeseper il romanzo Apeirogon (Feltrinelli), che ha ...Se è vero che il mondo è fatto di atomi e molecole, a me piace dire che è fatto soprattutto di storie"., scrittore fra i più noti e amati al mondo in lingua inglese, International Book Award per "Lascia che il mondo giri" tradotto in 35 Paesi e pubblicato in Italia da Feltrinelli, ha ...The Alliance Party and SDLP expressed concerns while the UUP described a ‘step towards fixing the protocol in a pragmatic way’.La prorettrice alla Ricerca scientifica dell’Università di Padova: «Dobbiamo imparare dalla natura e portare questo processo in laboratorio» ...