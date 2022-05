Bonus per ISEE basso: dal Governo 800€ subito e 40€ al mese per la spesa (Di lunedì 16 maggio 2022) Non è un periodo semplice. Non lo è da un po’. Il Covid ha messo in ginocchio tantissime famiglie che, purtroppo, ancora oggi non si sono riprese. Siamo nel mezzo di una grave crisi economica e questo comporta, inevitabilmente, che chi già si trovava economicamente fragile lo stia diventando ancora di più. A tal proposito si è pensato a un aiuto concreto per le famiglie che ne hanno più bisogno. Leggi anche: Bonus affitto: fino a 3.000 euro di incentivi. Ecco come presentare la domanda L’aiuto per le famiglie Ultimamente non stanno aumentando solo le bollette ma anche la spesa. Se già prima era difficile andare avanti, figuriamoci ora. In questo periodo infatti anche la spesa al discount, dove di solito si risparmiava, sta diventando una sfida. Principalmente il Governo ha pensato a due interventi che possono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Non è un periodo semplice. Non lo è da un po’. Il Covid ha messo in ginocchio tantissime famiglie che, purtroppo, ancora oggi non si sono riprese. Siamo nel mezzo di una grave crisi economica e questo comporta, inevitabilmente, che chi già si trovava economicamente fragile lo stia diventando ancora di più. A tal proposito si è pensato a un aiuto concreto per le famiglie che ne hanno più bisogno. Leggi anche:affitto: fino a 3.000 euro di incentivi. Ecco come presentare la domanda L’aiuto per le famiglie Ultimamente non stanno aumentando solo le bollette ma anche la. Se già prima era difficile andare avanti, figuriamoci ora. In questo periodo infatti anche laal discount, dove di solito si risparmiava, sta diventando una sfida. Principalmente ilha pensato a due interventi che possono ...

