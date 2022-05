Basket, serie C gold: la Juvecaserta Academy vola in semifinale play off (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Alla semifinale playoff del campionato di serie C gold accede la Ble Juvecaserta Academy, che ha letteralmente travolto l’Evenfi Potenza (109-59 il risultato finale) al termine di una gara a senso unico, condotta dai padroni di casa fin dai primi minuti di gioco e portata a conclusione in un crescendo cui hanno contribuito in egual misura la precisione in fase di attacco e l’aggressività e la determinazione dei bianconeri nella propria metà campo. Ed a far da cornice alla spettacolare gara del quintetto di coach D’Addio. l’ormai solito grande pubblico di oltre mille spettatori che ha avuto modo di tifare, ma soprattutto godersi una pallacanestro di buon livello tecnico ed agonistico. L’Evenfi Potenza ha iniziato la contesa con un 4-0 frutto dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Allaoff del campionato diaccede la Ble, che ha letteralmente travolto l’Evenfi Potenza (109-59 il risultato finale) al termine di una gara a senso unico, condotta dai padroni di casa fin dai primi minuti di gioco e portata a conclusione in un crescendo cui hanno contribuito in egual misura la precisione in fase di attacco e l’aggressività e la determinazione dei bianconeri nella propria metà campo. Ed a far da cornice alla spettacolare gara del quintetto di coach D’Addio. l’ormai solito grande pubblico di oltre mille spettatori che ha avuto modo di tifare, ma soprattutto godersi una pallacanestro di buon livello tecnico ed agonistico. L’Evenfi Potenza ha iniziato la contesa con un 4-0 frutto dei ...

