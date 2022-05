Advertising

sardo_anonimo : RT @ElisabetFurlan7: Andrea Cionci: ??Bergoglio, presunto papa Francesco, è il “vescovo vestito di bianco” di Fatima? Nuova interpretazion… - Alessan89427180 : RT @ElisabetFurlan7: Andrea Cionci: ??Bergoglio, presunto papa Francesco, è il “vescovo vestito di bianco” di Fatima? Nuova interpretazion… - sacspo : Vescovo o papa... campagne mediatiche manovrate per osannare Zuppi cardinale di Bologna - ruisseau : passaparola adesso: ??Andrea Cionci: Bergoglio, presunto papa Francesco, è il “vescovo vestito di bianco” di Fatima… - ruisseau : passaparola adesso: Andrea Cionci: Bergoglio, presunto papa Francesco, è il “vescovo vestito di bianco” di Fatima?… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Zuppi ha risposto citando Biffi: un prete che vuol diventare, va ricoverato per problemi mentali; figuriamoci uno che volesse fare il. E sia. Ma una cosa è sicura. Se davvero Zuppi ...Sabino Iannuzzi, ofm, nominato daFrancescodi Castellaneta, in provincia di Taranto lo scorso 5 marzo. Un evento ecclesiale che si è svolto nell'affollato ma ordinato palazzetto dello ... Vescovo o papa, sarà sempre don Matteo Tredici celebrazioni, 13 sere per ricordare i bergamaschi che sono morti per il Covid. Dal 18 maggio al 3 giugno, a Sotto il Monte, con inizio alle 20.30, sono in programma 13 giorni di suppliche a Pa ...Il cardinale di Bologna intervistato sui gradini di San Petronio. "Un prete è un buon compagno di strada" "Oggi pontificano tutti, più della Chiesa: contano però le parole legate alla vita, il resto è ...