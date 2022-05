Surgelati | ritirato questo pesce | cosa hanno scoperto

Advertising

zazoomblog : Allerta alimentare: ritirato dal commercio questo prodotto tra i surgelati. Il comunicato poco fa - #Allerta… -

Questa volta si tratta di un lotto di tranci di pesce spadaa marchio Noriberica, per la ' presenza di mercurio oltre i limiti ammessi '. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da ...L'impresa alimentare italiana Buitoni, il cui marchio per quanto riguarda i prodottie le salse è stato acquisito dalla multinazionale svizzera Nestlé, è stata ancora una ...momentoe ...Il Ministero della Salute ha ufficializzato il richiamo il 5 maggio 2022. In questo tipo di pesce sono state trovate concentrazioni di mercurio oltre i limiti ...Tracce di mercurio oltre i limiti di legge: ritirati tranci di pesce spada. Si tratta dei tranci surgelati, da 150 e 250 grammi, dell'azienda spagnola Noriberica. Il lotto di produzione per cui il min ...