Supercoppa Serie C, Modena supercampione della Lega Pro (Di domenica 15 maggio 2022) Vittoria nel Girone B della Lega Pro. Conquista della Supercoppa di Serie C contro Bari e Sudtirol, le altre due vincitrici dei raggruppamenti. Niente male per la squadra di Attilio Tesser che nella giornata di ieri, in quel di Bolzano, si è tolto la soddisfazione di vincere il trofeo della terze Serie di calcio italiana. L’uno-due messo a segno nel secondo tempo da Bonfanti e Scarsella ha tinto di gialloblù il torneo. Ecco cosa è successo nella Supercoppa di Serie C con il Modena che è diventato supercampione. Supercoppa Serie C, Modena vittorioso a Bolzano contro il Sudtirol Festa gialloblù al Druso di Bolzano. Il Modena di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Vittoria nel Girone BPro. ConquistadiC contro Bari e Sudtirol, le altre due vincitrici dei raggruppamenti. Niente male per la squadra di Attilio Tesser che nella giornata di ieri, in quel di Bolzano, si è tolto la soddisfazione di vincere il trofeoterzedi calcio italiana. L’uno-due messo a segno nel secondo tempo da Bonfanti e Scarsella ha tinto di gialloblù il torneo. Ecco cosa è successo nelladiC con ilche è diventatoC,vittorioso a Bolzano contro il Sudtirol Festa gialloblù al Druso di Bolzano. Ildi ...

