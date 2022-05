Spalletti: “Insigne è un fenomeno. Gli ho chiesto una cosa in queste ore” (Di domenica 15 maggio 2022) Nel corso del prepartita di Napoli-Genoa Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Spalletti ha elogiato Lorenzo Insigne. Di seguito le sue parole. Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne reacts during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and Fiorentina at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on April 10, 2022. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)“Quelli come Insigne sono coloro che risolvono i problemi a noi allenatori. Gli auguro il meglio, un futuro radioso per completare una carriera grandiosa. Gli ho chiesto, stamattina, se avesse dormito. Mi ha risposto ‘un po’ ‘ “. Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Nel corso del prepartita di Napoli-Genoa Lucianoha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.ha elogiato Lorenzo. Di seguito le sue parole. Napoli’s Italian forward Lorenzoreacts during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and Fiorentina at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on April 10, 2022. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)“Quelli comesono coloro che risolvono i problemi a noi allenatori. Gli auguro il meglio, un futuro radioso per completare una carriera grandiosa. Gli ho, stamattina, se avesse dormito. Mi ha risposto ‘un po’ ‘ “.

