Paolo Bonolis spiazzato, la confessione piccante è da non credere: clima caldissimo (Di domenica 15 maggio 2022) Ad Avanti un altro, Paolo Bonolis ha sentito una confessione piccante. Quanto raccontato ha spiazzato davvero tutti. L’accaduto. Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti riserva sempre dei gran colpi di scena. I telespettatori sanno molto bene di come in qualsiasi momento può cambiare la situazione. Per questo motivo, oggi, il programma è uno dei game show più seguiti in assoluto. Le sorprese, però, non vengono innescate solo dai conduttori e dai principali protagonisti ma anche dai concorrenti. Soprattutto nel momento in cui devono presentarsi e raccontare un po’ di se. In quel momento, nessuno sa cosa diranno generando così, in certi casi, dei veri momenti indimenticabili. Sappiamo bene come sia difficile spiazzare ... Leggi su chenews (Di domenica 15 maggio 2022) Ad Avanti un altro,ha sentito una. Quanto raccontato hadavvero tutti. L’accaduto. Avanti un altro condotto dae Luca Laurenti riserva sempre dei gran colpi di scena. I telespettatori sanno molto bene di come in qualsiasi momento può cambiare la situazione. Per questo motivo, oggi, il programma è uno dei game show più seguiti in assoluto. Le sorprese, però, non vengono innescate solo dai conduttori e dai principali protagonisti ma anche dai concorrenti. Soprattutto nel momento in cui devono presentarsi e raccontare un po’ di se. In quel momento, nessuno sa cosa diranno generando così, in certi casi, dei veri momenti indimenticabili. Sappiamo bene come sia difficile spiazzare ...

Advertising

Swaffle_7 : Bonolis ha bagnato il terreno per far scivolare Joao Pedro, che cosa sei Paolo... - YBah96 : RT @Emiliangiolo: Come lotta Paolo Bonolis al VAR - DottorMux : RT @Emiliangiolo: Come lotta Paolo Bonolis al VAR - _RickyRog : RT @Emiliangiolo: Come lotta Paolo Bonolis al VAR - erikabibbix : RT @Emiliangiolo: Come lotta Paolo Bonolis al VAR -