MotoGP oggi, GP Francia 2022: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 15 maggio 2022) oggi, domenica 15 maggio, assistere al GP di Francia, settimo round del Motomondiale. Sul circuito di Le Mans lo spettacolo non mancherà di certo e il risultato finale per le tre categorie è imprevedibile, tenendo conto anche delle mutevoli condizioni meteorologiche. In MotoGP si parte dalla pole-position di Francesco Bagnaia. Il centauro piemontese è riuscito a trovare la quadra nel corso delle qualifiche, mettendo insieme un giro pazzesco a precedere il compagno di squadra Jack Miller e l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró. In seconda fila ci sarà il francese Fabio Quartararo. Il leader del campionato, sulla Yamaha, andrà fin da subito all’attacco per prendersi la testa della gara e imporre il proprio ritmo. Stando a quanto visto nel corso delle prove libere, il padrone di casa ha la possibilità di salutare ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022), domenica 15 maggio, assistere al GP di, settimo round del Motomondiale. Sul circuito di Le Mans lo spettacolo non mancherà di certo e il risultato finale per le tre categorie è imprevedibile, tenendo conto anche delle mutevoli condizioni meteorologiche. Insi parte dalla pole-position di Francesco Bagnaia. Il centauro piemontese è riuscito a trovare la quadra nel corso delle qualifiche, mettendo insieme un giro pazzesco a precedere il compagno di squadra Jack Miller e l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró. In seconda fila ci sarà il francese Fabio Quartararo. Il leader del campionato, sulla Yamaha, andrà fin da subito all’attacco per prendersi la testa dellae imporre il proprio ritmo. Stando a quanto visto nel corso delle prove libere, il padrone di casa ha la possibilità di salutare ...

