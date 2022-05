Mascherine e green pass negli stadi dal 1 maggio: tutte le regole e le novità (Di domenica 15 maggio 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuove regole per l’accesso negli stadi, che entreranno in vigore a partire dal 1° maggio 2022, quando il green pass andrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l’avvenuta vaccinazione. Inoltre negli stadi, essendo all’aperto, non saranno più obbligatorie neanche le Mascherine, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuoveper l’accesso, che entreranno in vigore a partire dal 1°2022, quando ilandrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l’avvenuta vaccinazione. Inoltre, essendo all’aperto, non saranno più obbligatorie neanche le, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace.

Advertising

borghi_claudio : Ricordiamo che secondo i soliti fenomeni se si fosse tolto il green pass ci sarebbe stata l'apocalisse e andava ten… - borghi_claudio : @OggiEvoMedio @FartFromAmerika @11BRANCO @AlexAle2727 Non sostengo nessun circolo. Sono parte di un partito che in… - Federico_Tonin : @ares982 @AlexBazzaro @HuffPostItalia Mentre togliamo le restizioni e non sivaccina più nessuno i casi diminuiscono… - LBasemi : ???? FRANCIA Il Ministro della Sanità, Olivier Veran, annuncia la fine dell'obbligo di mascherina sui mezzi di tr… - Spadquartiermas : RT @Vito68122235: Non sono gli effetti della pandemia ma delle restrizioni imposte ai bimbi e ai ragazzi con lockdown mascherine,accuse (ba… -