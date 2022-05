LIVE MotoGP | GP Francia 2022 in DIRETTA | risultati warm-up Gara alle 14 00 | possibile pioggia

(Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 14.00 per la. Larovinerà tutto? Lo scopriremo più tardi! 10.19 La classifica completa del-up: 1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.650 9 12 316.5 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYAMAHA 1’31.805 7 12 0.155 0.155 313.5 3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.822 8 12 0.172 0.017 313.5 4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’31.903 7 11 0.253 0.081 315.5 5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.905 5 13 0.255 0.002 316.5 6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.920 5 12 0.270 0.015 320.6 7 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? Tifo da stadio a Le Mans ???? ?? Milgliaia di persone dopo le 20.00 del sabato sera inneggiano #Quartararo, che esce… - SkySportMotoGP : ?? Gli highlights delle qualifiche #MotoGP a Le Mans ?? Domani #Moto3 alle 11, #Moto2 alle 12.20, #MotoGP alle 14,… - patriziarutigl1 : RT @News24_it: MotoGP GP Francia LIVE, la diretta dei GP da Le Mans - La Gazzetta dello Sport - News24_it : MotoGP GP Francia LIVE, la diretta dei GP da Le Mans - La Gazzetta dello Sport -

di Stefano Belli} Diretta/ Qualifiche Gp Franciastreaming video: pole position per Bagnaia, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA La direttaoggi ci propone la ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALA DIRETTADI WARM - UP E GARA DEL GP DI FRANCIA DIALLE 9.40 E 14.00 9.18 Grande curiosità anche per vedere all'opera Pedro Acosta dopo aver conquistato ieri la sua prima pole position in Moto2. Il ...OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Francia 2022, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans: si inizia alle ore 13.30 con le prove libere 4, ...MotoGP Gp Francia Warm Up – Il warm up della classe MotoGP a Le Mans si è disputato sotto un cielo coperto e vista la possibilità di pioggia per la gara, i piloti hanno rodato una gomma rain ...