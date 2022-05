LIVE Giro d’Italia 2022, Isernia-Blockhaus in DIRETTA: in tre davanti a tutti, gruppo a 3’30” (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 12.33 I tre battistrada stanno rallentando per aspettare i sei inseguitori mentre si passa per il comune di Castel di Sangro. 12.30 Fase tranquilla della corsa ora. 165 km al traguardo. 12.26 Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan Team) e Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – Androni Giocattoli) rientrano su Diego Rosa (EOLO-Kometa). Nel frattempo Pello Bilbao è riuscito a riportarsi in gruppo. 12.24 Il gruppo ha rallentato parecchio. 3? ora il vantaggio di Rosa che si è leggermente rialzato per aspettare Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan Team) e Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – Androni Giocattoli). 12.22 Nel gruppetto dei sei inseguitori ci sono Felix Gall (AG2R Citroën Team), Nans Peters (AG2R ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.33 I tre battistrada stanno rallentando per aspettare i sei inseguitori mentre si passa per il comune di Castel di Sangro. 12.30 Fase tranquilla della corsa ora. 165 km al traguardo. 12.26 Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan Team) e Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – Androni Giocattoli) rientrano su Diego Rosa (EOLO-Kometa). Nel frattempo Pello Bilbao è riuscito a riportarsi in. 12.24 Ilha rallentato parecchio. 3? ora il vantaggio di Rosa che si è leggermente rialzato per aspettare Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan Team) e Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – Androni Giocattoli). 12.22 Nel gruppetto dei sei inseguitori ci sono Felix Gall (AG2R Citroën Team), Nans Peters (AG2R ...

