Le classifiche di CM | scudetti a confronto | i campionati vinti con meno punti In testa c'è l'Inter

Advertising

Calciomercato.com

La gara è la più classifica delle: contro l'Inter, acerrima nemica di numerose sfide ... Il numero tre della Juve ha vinto nove, cinque Supercoppe e altrettante coppe Italia, che ...... 3 Intercontinentali, una del Mondo Uefa oltre a ( fino ad oggi) 18in un torneo per .... PILOTI: Carletto 104 punti, Tulipano 85, Russel 59. COSTRUTTORI: la ' rossa' 157 punti, ... Le classifiche di CM: scudetto vinto con meno punti rispetto al passato Ecco i campionati conquistati con lo sforzo minore. In testa c'è l'Inter... RIVIVI IL LIVE DI SAMP-INTER PRIMAVERA 0-0 93' - Non c'è più tempo, cala il sipario al 'Tre Campanili' di Bogliasco! A braccetto verso la post-season.RIVIVI IL LIVE DI SAMP-INTER PRIMAVERA 0-0 93' - Non c'è più tempo, cala il sipario al 'Tre Campanili' di Bogliasco! A braccetto verso la post-season.