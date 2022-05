In Ucraina "non c'è una guerra" Il giornalista russo fa infuriare Giletti (Di domenica 15 maggio 2022) “Ma perché non la chiama guerra?” Questa la domanda posta da Massimo Giletti a Dmitry Kulikov, politologo e conduttore russo, ospite del programma di approfondimento politico Non è l'arena su La7. Durante la puntata di domenica 15 maggio, Kulikov ha risposto alle domande di diversi ospiti in studio e in collegamento ma è proprio su quella del conduttore che si è arrivati ad uno scontro. Il giornalista russo ha definito la guerra in Ucraina come “operazione speciale”, così com'è obbligatorio per legge in Russia e come la definisce lo stesso presidente russo Vladimir Putin. “Non trova che sia un altro elemento di ipocrisia? È guerra no? Perché continuiamo ad essere ipocriti?” chiede Giletti. “Voi non potete capire ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) “Ma perché non la chiama?” Questa la domanda posta da Massimoa Dmitry Kulikov, politologo e conduttore, ospite del programma di approfondimento politico Non è l'arena su La7. Durante la puntata di domenica 15 maggio, Kulikov ha risposto alle domande di diversi ospiti in studio e in collegamento ma è proprio su quella del conduttore che si è arrivati ad uno scontro. Ilha definito laincome “operazione speciale”, così com'è obbligatorio per legge in Russia e come la definisce lo stesso presidenteVladimir Putin. “Non trova che sia un altro elemento di ipocrisia? Èno? Perché continuiamo ad essere ipocriti?” chiede. “Voi non potete capire ...

