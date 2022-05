Giro d’Italia 2022, Hindley vince il tappone del Blockhaus. Pozzovivo e Nibali eccellenti, Lopez salva la maglia rosa per 12? (Di domenica 15 maggio 2022) La tappa di oggi doveva essere la prima ad ospitare una vera e battaglia tra gli uomini di classifica e la doppia scalata al Blockhaus non ha deluso le aspettative. L’australiano Jai Hindley, secondo al Giro 2020, è riuscito ad avere la meglio su Bardet e Carapaz in volata, dopo una salita durissima che ha fatto enorme selezione. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez è riuscito a mantenere la maglia rosa per soli 12? su un ottimo Joao Almeida. Tappa subito durissima, con tre GPM nei primi 37 km. Dopo una grande battaglia nei primissimi chilometri, riescono a sganciarsi nove fuggitivi, tra cui anche gli azzurri Filippo Zana (Bardiani) e Diego rosa (EOLO-Kometa). Quest’ultimo, riuscendo a passare in testa sui primi quattro GPM previsti dal percorso, è riuscito a portarsi in testa ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) La tappa di oggi doveva essere la prima ad ospitare una vera e battaglia tra gli uomini di classifica e la doppia scalata alnon ha deluso le aspettative. L’australiano Jai, secondo al2020, è riuscito ad avere la meglio su Bardet e Carapaz in volata, dopo una salita durissima che ha fatto enorme selezione. Lo spagnolo Juan Pedroè riuscito a mantenere laper soli 12? su un ottimo Joao Almeida. Tappa subito durissima, con tre GPM nei primi 37 km. Dopo una grande battaglia nei primissimi chilometri, riescono a sganciarsi nove fuggitivi, tra cui anche gli azzurri Filippo Zana (Bardiani) e Diego(EOLO-Kometa). Quest’ultimo, riuscendo a passare in testa sui primi quattro GPM previsti dal percorso, è riuscito a portarsi in testa ...

