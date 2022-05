Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 15 maggio 2022 (Di domenica 15 maggio 2022) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 15 maggio 2022 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 15 maggio torna Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio con una puntata nella quale si parlerà della guerra in Ucraina con contributi di numerosi intellettuali, giornalisti e inviati. Tra gli ospiti della puntata: Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 15 maggio 2022) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 15su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 15torna CheChe Fa di Fabio Fazio con una puntata nella quale si parlerà della guerra in Ucraina con contributi di numerosi intellettuali, giornalisti e inviati. Tra glidella puntata: Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università ...

