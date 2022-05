Cancel culture: se ne può parlare in Italia? (Di domenica 15 maggio 2022) Gli antichi greci avevano l’ostracismo, la società contemporanea la Cancel culture. Un paragone azzardato? Non è detto. La cultura della Cancellazione, o del boicottaggio, propone nel suo senso originale di estromettere dalla sfera professionale e/o sociale qualcuno oggetto di proteste o scontenti. Il termine nasce negli Stati Uniti e arriva in Italia in una veste diversa. Nel nostro Paese assume un valore più simile a un termine ombrello che a una specifica misura di contrasto. Allora la domanda diviene lecita: in Italia esiste la Cancel culture? La Cancel culture come termine ombrello In Italia infatti il concetto si è sovrapposto a quello non meno dibattuto del “politicamente corretto”. Dentro questo grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Gli antichi greci avevano l’ostracismo, la società contemporanea la. Un paragone azzardato? Non è detto. La cultura dellalazione, o del boicottaggio, propone nel suo senso originale di estromettere dalla sfera professionale e/o sociale qualcuno oggetto di proteste o scontenti. Il termine nasce negli Stati Uniti e arriva inin una veste diversa. Nel nostro Paese assume un valore più simile a un termine ombrello che a una specifica misura di contrasto. Allora la domanda diviene lecita: inesiste la? Lacome termine ombrello Ininfatti il concetto si è sovrapposto a quello non meno dibattuto del “politicamente corretto”. Dentro questo grande ...

