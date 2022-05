Cagliari ko, Genoa retrocesso in Serie B. La Sampdoria è salva (Di domenica 15 maggio 2022) La sconfitta interna del Cagliari contro l'Inter condanna aritmeticamente il Genoa alla retrocessione in Serie B. Il Grifone infatti avrebbe avuto la possibilità di salvarsi solo in caso di arrivo a ... Leggi su gazzetta (Di domenica 15 maggio 2022) La sconfitta interna delcontro l'Inter condanna aritmeticamente ilalla retrocessione inB. Il Grifone infatti avrebbe avuto la possibilità dirsi solo in caso di arrivo a ...

Advertising

gippu1 : Dopo 12 anni uno scudetto tornerà a essere assegnato all'ultima giornata (non succedeva dal 2010). In coda il Venez… - pisto_gol : La sconfitta del Cagliari condanna alla serieB il Genoa, un club dal grande blasone, e il suo fantastico pubblico.… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 37^ GIORNATA, CAGLIARI-INTER 1-3 GENOA ARITMETICAMENTE RETROCESSO, SAMP SALVA #SkySport #SerieA… - afgibi : RT @ansa_liguria: Calcio: Cagliari ko, Genoa in B e Samp salva - tifoneumanoide : Porca troia non mi ero accorto che il Genoa fosse già retrocesso matematicamente in B. Ed è una. Manca solo il Cagliari. -