Bombe al fosforo contro Azovstal. Perde slancio l'offensiva dei russi

Agenzia_Ansa : I russi hanno lanciato bombe incendiare o al fosforo contro l'acciaieria Azovstal. Lo denuncia il consigliere del s… - RaiNews : Una pioggia di bombe #Ucraina - lanf64 : #Kiev: bombe al fosforo su #Azovstal. Lo ripeto quell'acciaieria è diventata un'ulteriore paranoia per #Putin, tan… - ElDonylaSerena1 : @gironi_camilla Non capisco. Quindi vanno lasciati morire sotto le bombe al fosforo? - AMarco1987 : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Kiev: bombe al fosforo su Azovstal. Nato: 'L'Ucraina può vincere' e in… -

Fonti ucraine accusano i russi di aver lanciato ordigni non convenzionali e proiettili incendiari, trasformando l'impianto in un infernoin , la diretta. Per il vicesegretario Nato 'l'Ucraina può vincere'. Intanto secondo Kiev i russi a Mariupol, sull'acciaieria Azovstal , hanno lanciatoal. L'Ucraina trionfa all'Eurovision e la vittoria diventa un messaggio politico anche per Zelensky: 'Faremo di tutto per ospitare la manifestazione a Mariupol l'anno prossimo'. Scontro ...La guerra in Ucraina entra nel suo 81esimo giorno. La Turchia si è dichiarata pronta a inviare una nave a Mariupol per permettere l'evacuazione dei soldati ucraini feriti e altri civili che si trovano ...L'utilizzo delle bombe al fosforo iniziò nel corso della prima guerra mondiale, dunque nella seconda la Germania bombardò con quest'arma Varsavia Le… Leggi ...