Boldrini | il gender è uno spauracchio inventato dalle destre No | è un pensiero contro le donne

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 15 maggio 2022) Per Laura, l’ideologianon esiste. “Ma cosa è ‘l’ideologia’ chiamata in causa dagli oscurantisti della destra? – scrive sui social la parlamentare Pd ed ex presidente della Camera – Solo unoper non fare formazione ai giovanil’omofobia. Scandalosa è la discriminazione, non la sensibilizzazione dei giovani volta a combatterla”.commenta così le polemiche della destra sulla circolare del ministero dell’Istruzione inviata alle scuole per “creare occasioni di approfondimento con i propri studenti sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”. Tutto ciò in occasione della giornatal’omotransfobia il prossimo 17 maggio. LEGGI ...