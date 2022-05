Bastoni | «Avevamo un occhio a San Siro | ma possiamo sperare ancora»

(Di domenica 15 maggio 2022) . Le parole del difensore dell’Inter Ecco le parole dia Dazn al termine della sfida vinta dall’Inter contro il Cagliari: CAGLIARI – «Inevitabile avere una Sane al Milan, ma dovevamo restare concentrati per continuare ae lo abbiamo fatto» AZZURRO – «Diventare pilastro della Nazionale è un mio obiettivo per raccogliere l’eredità di Chiellini e togliermi soddisfazioni in Azzurro» PERISIC – «Ieri gli ho chiesto, “dimmi cosa mangi perché voglio diventare come te”. Ma era pane, avocado e tacchino, una roba allucinante e ho evitato…A parte gli scherzi, è un professionista straordinario» TONALI – «Con lui siamo molto amici, ci sentiamo spesso e giochiamo alla play insieme a Call of Duty» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

BareChalaIvanx2 : @ilMubadaliano @diohakane @LeviAck8_ No, perchè avevamo Lukaku, Hakimi ed Eriksen; De Vrij che era il triplo più fo… - RinnovoGigio : RT @NackaSkoglund89: Avevamo Skriniar, Hakimi, Bastoni e Lukaku 12 mesi fa. Ora ci sono Izzo, Dumfries, Dzeko e Correa che sono stati pagat… - NackaSkoglund89 : Avevamo Skriniar, Hakimi, Bastoni e Lukaku 12 mesi fa. Ora ci sono Izzo, Dumfries, Dzeko e Correa che sono stati pa… - LolloBattistini : @RossoneraPasion @theboss_1908 Ok ma quelli vanno e vengono (rig di Bastoni a Roma, Giroud nel derby, fallo nettiss… -

Erano anni che, a 180 minuti dalla fine della stagione, in zona retrocessione nongià degli ... Motta ha però sicuramente un jolly in meno visto cheè out per squalifica. Davanti il ...Alessandro, dopo aver fatto irruzione durante l'intervista di Handanovic, ha parlato ...sofferto anche nel primo tempo, ma abbiamo chiuso in vantaggio all'intervallo'. ' La loro rimonta ...“Voglio diventare un pilastro della nazionale dopo aver fatto un Europeo alle spalle di Bonucci e Chiellini. Giorgio farà l’ultima con l’Argentina e mi sento pronto per aprire un ciclo vincente in azz ...Se il Milan vuole vincere lo Scudetto, deve sudarselo fino alla fine anche se avrà due risultati su tre contro il Sassuolo. Questo è il messaggio che l'Inter manda ...