18enne fa strage razzista al supermercato in live social Trump: "Biden debole, nel 2024 torno alla Casa Bianca" (Di domenica 15 maggio 2022) Ennesima tragedia negli Usa. 18enne entra in un supermercato e fa un massacro in diretta social. L'ex presidente: "Biden è un debole, nel 2024 ci riprendiamo la bellissima Casa Bianca" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 15 maggio 2022) Ennesima tragedia negli Usa.entra in une fa un massacro in diretta. L'ex presidente: "è un, nelci riprendiamo la bellissima" Segui su affaritaliani.it

Advertising

infoitinterno : Strage al supermercato: 18enne uccide 10 persone in diretta web - gervasoni1968 : Buffalo, la strage in diretta social del 18enne suprematista Payton Gendron: 10 morti, arrestato - la Repubblica - lucacelada : Strage razzista di Buffalo: copione identico a quella di El Paso (2019). Ragazzo 18enne, autoproclamato suprematist… - Nanoalto : Usa, strage in diretta streaming a Buffalo: suprematista 18enne uccide almeno 10 persone in un supermercato - Cla2011 : L'ABC dice che il 18enne ha messo in live-streaming la strage. Un commentatore alla CBS: 'Un crimine d'odio razzial… -