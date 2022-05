Udinese | Cioffi | 'Non era la nostra partita | ripartiamo da queste basi'

Advertising

UdineseTV : Udinese-Spezia, Cioffi: “Abbiamo le motivazioni. Volevamo vincere” - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Cioffi: 'Volevamo regalare una bella festa ai tifosi, ma siamo mancati sotto troppi aspetti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Cioffi: 'Volevamo regalare una bella festa ai tifosi, ma siamo mancati sotto troppi aspetti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Cioffi: 'Volevamo regalare una bella festa ai tifosi, ma siamo mancati sotto troppi aspetti' - napolimagazine : UDINESE - Cioffi: 'Volevamo regalare una bella festa ai tifosi, ma siamo mancati sotto troppi aspetti' -

Lo Spezia vince 3 - 2 in casa dell'centrando la salvezza matematica con una giornata di anticipo. Alla Dacia Arena decidono le ... Ko amaro ma comunque indolore per la squadra di. Tanta ...AGI - Lo Spezia vince 3 - 2 in casa dell'centrando la salvezza matematica con una giornata di anticipo. Alla Dacia Arena decidono le ... Ko amaro ma comunque indolore per la squadra di. ...Alle ore 18,00 si è giocata, alla Dacia Arena, la gara per la 37esima giornata di campionato di Serie A fra Udinese e Spezia, vnta da questi ultimi per 2-3, vittoria che ha matematicamente salvato i l ...Gli aquilotti hanno battuto l’Udinese di Gabriele Cioffi alla Dacia Arena. Agli ospiti bastava un punto per raggiungere la matematica salvezza. La squadra ligure è andata sul sicuro racimolando il ...