Nato, per l'adesione all'Alleanza e' necessaria l'unanimita' dei Paesi membri (Di sabato 14 maggio 2022) Il consenso per dare via libera all'adesione di un nuovo membro nella Nato deve essere "unanime". E' l'articolo 10 del Trattato di Washington a dare al presidente turco Erdogan la base giuridica su ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Il consenso per dare via libera all'di un nuovo membro nelladeve essere "unanime". E' l'articolo 10 del Trattato di Washington a dare al presidente turco Erdogan la base giuridica su ...

Advertising

martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - CottarelliCPI : L’attuale approccio “pezzo per pezzo” (Finlandia nella Nato, Russia bombarda di più, altre sanzioni, altri bombarda… - fattoquotidiano : Il dissenso è libero. Vorrei soltanto essere giudicato per quello che dico. Mi auguro di avere occasione di confron… - cosmic53 : RT @martaottaviani: Secondo Oleg Morozov, deputato alla #Duma di #RussiaUnita, il partito del presidente #Putin, dopo l'#Ucraina si dovrà d… - novebeat : @Leleprox Provo profonda vergogna per il disegno criminale senza precedenti che gli #USA per mezzo della #NATO e co… -