MotoGP GP Francia 2022, risultati e classifica prove libere 3: Zarco al comando davanti a Bagnaia (Di sabato 14 maggio 2022) I risultati e la classifica della terza sessione di prove libere al Gran Premio di Francia 2022 di MotoGP. Sulla pista di casa, Johann Zarco chiude una grandissima sessione con un tempo incredibile firmato all’ultimo giro (1:30.537). Dietro al francese un grandissimo Pecco Bagnaia, lontano soli 31 millesimi, seguito dall’altro francese Fabio Quartararo (+0.145) e Marc Marquez (+0.248). Bastianini si ferma in 16esima posizione ma rimane nella top10, mentre passeranno per la Q2 Martin, Vinales, Mir, Marini, Binder, Bezzecchi, Di Giannantonio, Oliveira e Morbidelli. LA classifica DELLE FP3 1. Zarco 1:30.537 2. Bagnaia +0.031 3. QUARTARARO +0.145 4. M. MARQUEZ +0.248 5. MILLER +0.300 6. ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ie ladella terza sessione dial Gran Premio didi. Sulla pista di casa, Johannchiude una grandissima sessione con un tempo incredibile firmato all’ultimo giro (1:30.537). Dietro al francese un grandissimo Pecco, lontano soli 31 millesimi, seguito dall’altro francese Fabio Quartararo (+0.145) e Marc Marquez (+0.248). Bastianini si ferma in 16esima posizione ma rimane nella top10, mentre passeranno per la Q2 Martin, Vinales, Mir, Marini, Binder, Bezzecchi, Di Giannantonio, Oliveira e Morbidelli. LADELLE FP3 1.1:30.537 2.+0.031 3. QUARTARARO +0.145 4. M. MARQUEZ +0.248 5. MILLER +0.300 6. ...

