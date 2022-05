Morto Enrico Cavaciocchi, presidente dell'Arci. Fatale un malore in bici a Rosignano (Di sabato 14 maggio 2022) Enrico Cavaciocchi (foto Attalmi) Per approfondire : Articolo : Muore un ciclista: Rosignano, tragedia in strada Grave lutto per tutto l'associazionismo pratese: è Morto a 64 anni Enrico Cavaciocchi, ... Leggi su lanazione (Di sabato 14 maggio 2022)(foto Attalmi) Per approfondire : Articolo : Muore un ciclista:, tragedia in strada Grave lutto per tutto l'associazionismo pratese: èa 64 anni, ...

ElGusty99523701 : ???????? essi NON vivono ?????? E’ morto subito dopo l’ora di pranzo per malore improvviso il Presidente dell’ARCI Enrico… - qn_lanazione : Morto Enrico Cavaciocchi, presidente dell'Arci. Fatale un malore in bici a Rosignano #Prato - Fabio_Cisco80 : @EnricoLetta Caro Enrico, io ti seguo sempre sempre con piacere. Ma queste son scene in cui l'indignazione è talmen… - AAguar73 : @gonufrio ' Avviso ai cazzari dell'atomo...' Per fortuna Enrico Fermi è morto da anni. -