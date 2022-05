L'ultimo "capolavoro" di Putin, Magri demolisce la strategia dello Zar (Di sabato 14 maggio 2022) “È chiaro che l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato sancisce il capolavoro, lo dico ironicamente, di Putin e quindi irrita la Russia.” Così Paolo Magri, vicepresidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), ospite di Andrea Pancani a Coffee Break su La7. “Era scontato – sottolinea Magri -, se tu attacchi non fai che stimolare il senso di protezione. Quindi se c'è un'alleanza difensiva, chi non ne fa parte cambia opinione rapidamente come hanno fatto i finlandesi che erano al 20% a favore della Nato e sono arrivate al 70%”. Tutto il mondo ha atteso con paura il 9 maggio, giorno in cui la Russia festeggia la vittoria contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale, e che per molti sarebbe stata l'occasione per il presidente russo di dichiarare “guerra totale” all'Ucraina e ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) “È chiaro che l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato sancisce il, lo dico ironicamente, die quindi irrita la Russia.” Così Paolo, vicepresidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), ospite di Andrea Pancani a Coffee Break su La7. “Era scontato – sottolinea-, se tu attacchi non fai che stimolare il senso di protezione. Quindi se c'è un'alleanza difensiva, chi non ne fa parte cambia opinione rapidamente come hanno fatto i finlandesi che erano al 20% a favore della Nato e sono arrivate al 70%”. Tutto il mondo ha atteso con paura il 9 maggio, giorno in cui la Russia festeggia la vittoria contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale, e che per molti sarebbe stata l'occasione per il presidente russo di dichiarare “guerra totale” all'Ucraina e ...

