Lotta retrocessione, il primo verdetto: il Venezia torna in Serie B (Di sabato 14 maggio 2022) Lotta retroscessione, arriva il primo verdetto della stagione: il Venezia è matematicamente retrocesso in Serie B Il pareggio tra Empoli e Salernitana consegna il primo verdetto della stagione per quanto riguarda la zona retrocessione. Il Venezia, dopo un solo anno in massima Serie, fa subito ritorno in B. Con sei punti di distanza dai granata campani e gli scontri diretti a sfavore i veneti non potrebbero infatti più recuperare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022)retroscessione, arriva ildella stagione: ilè matematicamente retrocesso inB Il pareggio tra Empoli e Salernitana consegna ildella stagione per quanto riguarda la zona. Il, dopo un solo anno in massima, fa subito ritorno in B. Con sei punti di distanza dai granata campani e gli scontri diretti a sfavore i veneti non potrebbero infatti più recuperare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il #Venezia retrocede ufficialmente in #SerieB ?? - not_tony7 : RT @19cecilia06: Che grande lotta tra falliti quella per la retrocessione - 19cecilia06 : Che grande lotta tra falliti quella per la retrocessione - kalidu1926 : Diciamolo pure. non giocando in contemporaneità il risultato di Empoli rischia di falsare sia la zona retrocessione… - Stigni : Eccoci agli scenari della penultima di campionato. La lotta per la retrocessione si comincia a fare interessante. S… -