Ethan Torchio allo scoperto con la fidanzata Laura: il bacio che conferma tutto (Di sabato 14 maggio 2022) I componenti dei Maneskin sono molto riservati sull’amore, ma qualcosa è venuto alla luce sul batterista Ethan Torchio: ecco Laura. Sono la band più famosa del momento in tutto il mondo (partita dall’Italia) e ne siamo sicuramente molto fieri. I quattro ragazzi che hanno deciso di unire il loro talento a Roma formando i Maneskin L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 14 maggio 2022) I componenti dei Maneskin sono molto riservati sull’amore, ma qualcosa è venuto alla luce sul batterista: ecco. Sono la band più famosa del momento inil mondo (partita dall’Italia) e ne siamo sicuramente molto fieri. I quattro ragazzi che hanno deciso di unire il loro talento a Roma formando i Maneskin L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

wheresClaire_ : RT @chiara1__: -Damiano “sportivi” David -l’apparizione santa a Ethan Torchio -Thomas e Vic fusi insieme -quella della Francia che ancora… - ethansteponme : ethan torchio sei l’uomo della mia vita - nocchi_rita : RT @Vale41229116: ETHAN TORCHIO HA POSTATO, RIPETO ETHAN TORCHIO HA POSTATO UNA FOTO DOPO 6 MESI.. QUESTA NON È UN ESERCITAZIONE ???? #SUPER… - UgoBaroni : RT @Vale41229116: ETHAN TORCHIO HA POSTATO, RIPETO ETHAN TORCHIO HA POSTATO UNA FOTO DOPO 6 MESI.. QUESTA NON È UN ESERCITAZIONE ???? #SUPER… - UgoBaroni : RT @silviapisanoo: ETHAN TORCHIO HA POSTATO, RIPETO ETHAN TORCHIO HA POSTATO UNA FOTO DOPO 6 MESI.. QUESTA NON È UN ESERCITAZIONE ???? stanno… -