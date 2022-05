De Laurentiis: “Bilancio in rosso, qui falliamo”, l’allarme del presidente (Di sabato 14 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis ordina il taglio dei costi per tutelare il Bilancio del Napoli: “Qui falliamo”. l’allarme è stato lanciato dal presidente del Napoli ai suoi collaboratori e svelato da Gazzetta dello Sport. Il patron azzurro deve fare i conti anche con il Nuovo Fair Playf Finanziario, che impone alle società di non poter spendere più di quanto si ricava. Il Napoli è tornato in Champions League, ma senza entrate strutturali come lo stadio di proprietà è più difficile aumentare il fatturato. Certo ci sono gli sponsor, il payer trading e le competizioni sportive, ma avere una struttura di proprietà è fondamentale. De Laurentiis ha detto che il nuovo stadio del Napoli sarà bellissimo, ma non si capisce in che modo possa dire questa cosa, dato che non c’è nemmeno un ... Leggi su napolipiu (Di sabato 14 maggio 2022) Aurelio Deordina il taglio dei costi per tutelare ildel Napoli: “Qui”.è stato lanciato daldel Napoli ai suoi collaboratori e svelato da Gazzetta dello Sport. Il patron azzurro deve fare i conti anche con il Nuovo Fair Playf Finanziario, che impone alle società di non poter spendere più di quanto si ricava. Il Napoli è tornato in Champions League, ma senza entrate strutturali come lo stadio di proprietà è più difficile aumentare il fatturato. Certo ci sono gli sponsor, il payer trading e le competizioni sportive, ma avere una struttura di proprietà è fondamentale. Deha detto che il nuovo stadio del Napoli sarà bellissimo, ma non si capisce in che modo possa dire questa cosa, dato che non c’è nemmeno un ...

