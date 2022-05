Cicerale torna al voto dopo il commissariamento

Advertising

ottopagine : Cicerale, si torna al voto dopo la sfiducia: Ruggiero corre da solo #Cicerale -

Ottopagine

. Dopo il commissariamento dello scorso mese di ottobre quando 7 consiglieri rassegnarono le dimissioni, il comune dialle urne. Corsa in solitaria per Giorgio Ruggero che sarà sostenuto anche dall'ex sindaco Gerardo Antelmo. Candidato sindaco Giorgio Ruggiero LISTA NOI Angelo Torrusio, Carmela Aulisio,...Anche a Sant'Antimo sia eleggere il sindaco dopo lo scioglimento del Comune per ... Albanella, Alfano, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Camerota, Castel San Giorgio, Centola,, ... Cicerale, si torna al voto dopo la sfiducia: Ruggiero corre da solo