Bergamo ricorda Fredy Legler a 20 anni dalla scomparsa: un imprenditore controcorrente (Di sabato 14 maggio 2022) Nei giorni scorsi è stato presentato il volume "Fredy Legler. Un imprenditore controcorrente (1916-2002)" a cura della Fondazione per la Storia economica e sociale di Bergamo. Pubblichiamo, per gentile concessione della Fondazione, la prefazione scritta Maya Pfrunder e Peter Schetty, consigliere della Fredy Legler Familienstiftung (Svizzera). La nascita e lo sviluppo delle industrie tessili Legler a Diesbach (dal 1856) e a Ponte San Pietro (dal 1875), nonché l'apprezzamento dei meriti imprenditoriali delle tre generazioni Legler che negli anni si sono succedute, con particolare accento sul periodo più recente, quello sotto la guida, dal 1948, di Fredy Legler sono l'oggetto del ...

