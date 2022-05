Bandiere blu 2022, tutte le spiagge più pulite d’Italia: lista completa (Di sabato 14 maggio 2022) Con l’approssimarsi della stagione estiva, non poteva mancare la classifica di rito riguardante le spiagge ed i lidi più puliti e belli d’Italia. Ormai si tratta di una sorta di appuntamento fisso. Verso la fine della primavera e l’avvicinarsi dell’estate, a ridosso della tanto temuta prova costume, arriva il premio per le spiagge migliori del Bel Paese. La classifica riconferma il virtuosismo degli italiani riguardo al mantenimento delle proprie spiagge. Lo Stivale può contare ben 14 spiagge pulite in più e questa volta la corsa alla Bandiera Blu non era così facile, visto che i criteri di valutazione sono stati diversificati. Bandiere blu, nel 2022 netti miglioramenti in Italia Spiaggia da Bandiera Blu (pixabay)Con 210 Comuni ... Leggi su vesuvius (Di sabato 14 maggio 2022) Con l’approssimarsi della stagione estiva, non poteva mancare la classifica di rito riguardante leed i lidi più puliti e belli. Ormai si tratta di una sorta di appuntamento fisso. Verso la fine della primavera e l’avvicinarsi dell’estate, a ridosso della tanto temuta prova costume, arriva il premio per lemigliori del Bel Paese. La classifica riconferma il virtuosismo degli italiani riguardo al mantenimento delle proprie. Lo Stivale può contare ben 14in più e questa volta la corsa alla Bandiera Blu non era così facile, visto che i criteri di valutazione sono stati diversificati.blu, nelnetti miglioramenti in Italia Spiaggia da Bandiera Blu (pixabay)Con 210 Comuni ...

