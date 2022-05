Ultime Notizie – Twitter, Musk: accordo acquisto sospeso (Di venerdì 13 maggio 2022) L’accordo con Twitter è “temporaneamente sospeso”. Lo annuncia in un tweet Elon Musk, spiegando che la decisione è stata presa “in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti”. A fine aprile il fondatore di Tesla aveva annunciato un accordo per l’acquisto del social network: un’operazione da 44 miliardi di dollari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) L’conè “temporaneamente”. Lo annuncia in un tweet Elon, spiegando che la decisione è stata presa “in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti”. A fine aprile il fondatore di Tesla aveva annunciato unper l’del social network: un’operazione da 44 miliardi di dollari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

