Udinese, Cioffi: «Spezia? Ho tanti ricordi positivi. Partita difficile domani»

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha parlato a Udinese Tv in vista del match contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni: «Partita di grande orgoglio quella di domani. Lo facciamo per noi stessi e non per la classifica. Sappiamo di rappresentare tutto il Friuli». Spezia – «Thiago Motta ha dato un'identità chiara alla sua squadra. Noi domani vogliamo giocare come gruppo per vincere. ricordi? Il primo pensiero va a Sergio Brogo che mi scelse in quella squadra. Mi diceva sarei diventato un grande allenatore, grande magari no, ma se sono qui lo devo a lui e quello che ...

