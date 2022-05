Ucraina, il Pentagono chiama (per la prima volta) Mosca: “Serve il cessate il fuoco” (Di venerdì 13 maggio 2022) Washington – Primi contatti tra Usa e Russia dall’inizio della guerra in Ucraina. Il ministro americano della Difesa, Lloyd Austin, ha parlato oggi con il suo collega russo, Sergei Shoigu. Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono, John Kirby. Si tratta della prima telefonata fra Austin e Shoigu dal 18 febbraio, pochi giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio. Austin ha esortato “ad un immediato cessate il fuoco in Ucraina e sottolineato l’importanza di mantenere linee di comunicazione”, ha detto Kirby. La richiesta di una tregua è stata fatta anche dal cancelliere tedesco Olaf Scholz nel corso dei 75 minuti di colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. Secondo quanto ha noto il portavoce del governo di Berlino, Steffen ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022) Washington – Primi contatti tra Usa e Russia dall’inizio della guerra in. Il ministro americano della Difesa, Lloyd Austin, ha parlato oggi con il suo collega russo, Sergei Shoigu. Lo ha reso noto il portavoce del, John Kirby. Si tratta dellatelefonata fra Austin e Shoigu dal 18 febbraio, pochi giornidell’invasione russa dell’il 24 febbraio. Austin ha esortato “ad un immediatoiline sottolineato l’importanza di mantenere linee di comunicazione”, ha detto Kirby. La richiesta di una tregua è stata fatta anche dal cancelliere tedesco Olaf Scholz nel corso dei 75 minuti di colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. Secondo quanto ha noto il portavoce del governo di Berlino, Steffen ...

